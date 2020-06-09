Путин поручил продлить налоговые каникулы по ПСН и УСН

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года права региональных властей устанавливать налоговые льготы по патентной системе и упрощенной системе налогообложения.
Такой пункт содержится в перечне поручений по итогам совещания о ситуации на рынке труда.
«Рассмотреть вопрос о продлении до 2023 года срока действия полномочий законодательных органов государственной власти субъектов РФ по установлению налоговой ставки в размере 0 процентов по налогам, уплачиваемым в связи с применением упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения индивидуальными предпринимателями, впервые зарегистрированными после вступления в силу соответствующих региональных законов», — говорится в перечне поручений.
Доклад по этому вопросу глава государства ждет от правительства РФ до 15 июля 2020 года.
По действующему сейчас законодательству, налоговые каникулы, если они установлены регионами, действуют до 31 декабря 2020 года.