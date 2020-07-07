В России значительно упали доходы у каждого пятого. Из-за коронакризиса

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тыс. руб. возросла с 38,1% до 44,6%. Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тыс. руб.

Эти данные показал июньский опрос СК «Росгосстрах Жизнь» совместно с научно-техническим центром «Перспектива». Об этом пишет «РБК».

Каждый пятый, принявший участие в опросе, сообщил о значительном падении доходов с начала распространения коронавируса в странею, А каждый десятый — о полной потере заработка.

Падение реальных располагаемых денежных доходов россиян во втором квартале 2020 года даже с учетом реализации антикризисных мер поддержки населения может составить 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из оценки института «Центр развития» НИУ ВШЭ.

По итогам 2020 года, согласно прогнозу экономистов ВШЭ, реальные располагаемые доходы россиян могут сократиться на 8,2% в базовом сценарии и на 12,1% — в пессимистичном.