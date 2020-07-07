Многие люди узнали о магазинах у дома только в период пандемии

Интересное исследование по поведению людей в период пандемии. Так, многе только в период ограничений узнали, что у дома тоже есть магазины.

Mastercard провела опросы в Европе и России, и узнала, как изоляция и выход из нее влияют на местную торговлю и поведение людей:

Половина (48%) россиян совершают покупки в своих районах, что помогает местным магазинам

Люди стали чаще приобретать товары в пекарнях, небольших мясных и овощных лавках

44% опрошенных узнали о магазинах рядом со своим домом только во время пандемии

Каждый третий россиянин стал чаще здороваться с соседями

Среди участников опроса почти половина (48%) в России и 61% в Европе утверждают, что стараются совершать покупки в ближайших магазинах, в том числе чтобы поддержать их, причем 44% россиян открыли для себя эти торговые точки именно в период пандемии.

Правда, такие магазины, как правило, дороже, чем те же супермаркеты. Да и не всегда в них есть то, что можно найти в том же супермаркете.

По материалам Retail Loyalty.