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⚡Правительство выделит 13,5 млрд на пособия по безработице. И 5 млрд на отпускные медикам

Правительство выделит более 13,5 млрд рублей на выплаты пособий по безработице, а также 5 млрд рублей на отпускные медикам.

«Чтобы обеспечить своевременные выплаты безработным до конца лета, правительство направит на эти цели более 13,5 млрд рублей», — сказал Мишустин.

По материалам «ТАСС».

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