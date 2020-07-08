Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за авиабилеты

Правительство утвердило постановление, позволяющее выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты.

В документе отмечается, что в случае чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а также при введении режима повышенной готовности, авиакомпания вправе отменить вылет и вернуть клиенту деньги. Однако при отказе пассажира от перелета обязательство доставить его в пункт назначения, указанный в билете, перестает действовать.

«При этом перевозчик обязан в течение трех лет с даты отправления рейса <...> принять сумму оплаченной провозной платы в счет оплаты услуг по воздушной перевозке », — цитирует постановление РИА Новости.

Таким образом, пассажир может приобрести новый билет по любому направлению на потраченную ранее сумму. Эти средства также можно направить на оплату других услуг авиакомпании.

При этом по истечении трех лет перевозчик должен будет вернуть пассажиру деньги. Некоторые категории граждан могут получить средства и до этого срока, в частности — инвалиды первой или второй группы, ветераны Великой Отечественной войны, лица, сопровождающее инвалида первой группы или ребенка-инвалида второй группы, многодетные семьи.

В пояснительной записке к проекту постановления, который разрабатывал Минтранс, указывалось, что такая мера нужна для того, чтобы избежать банкротств авиакомпаний.