ПФР будет принимать граждан 3 дня в неделю. И никаких очередей не будет

ПФР внесет поправки в 29 своих административных регламентов по предоставлению госуслуг (например, в регламент по предоставлению сведений из электронной трудовой книжки, по назначению пенсий и т.д.).

Соответствующий проект опубликован на федеральном портале.

Во все регламенты вносится одна и та же поправка, которая касается графика приема граждан в отделениях ПФР.

Указывается, что график приема территориальных органов ПФР и их структурных подразделений, ответственных за предоставление госуслуги, устанавливается приказом территориального органа ПФР с учетом интересов граждан, климатических условий региона.

Прием должен быть организован таким образом, чтобы исключить образование очередей, но не чаще 3 дней в неделю.