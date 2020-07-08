Приобретение сервиса «Работа.ру» обошлось Сбербанку почти в 1,2 миллиарда

Сбербанк в июне прошлого года приобрел сервис «Работа.ру». Он приобрел 100% акций АО «Работа для вас», с дочерними обществами. И все это ему обошлось в 1,195 млрд рублей.

Об этом пишет «Интерфакс»:

«В сумму 1,195 млрд рублей входят основной платеж в 938 млн рублей, скорректированный дополнительный платеж в 14,9 млн рублей, безотзывный покрытый аккредитив на 220 млн рублей и прочие расходы», — следует из отчетности.

Сайт Rabota.ru был создан в 2002 году. На момент покупки Сбербанком ежемесячная аудитория портала составляла 4 млн человек, сообщалось после сделки.