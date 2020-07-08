Требуют путевой лист у директора, хотя автомобиль личный. Это законно?

Директор ехал на личном автомобиле, в личных целях. Гаишники требуют путевой лист. Законно ли такое требование?
Поделились в «Красном уголке бухгалтера»: Мы даже сохранили стиль написания:
«Человек передвигался на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях. В качестве личного автомобиля у него грузовик с манипулятором. В кузове лежала одна (!) ветка, поднятая на дороге (мешала проезду, остановился и убрал). Остановил гаишник, затребовал путевой лист. Человек сказал, что едет по личным делам и никаких путевых листов иметь не обязан. Гаишник по компьютеру пробил и выяснил, что человек является генеральным директором и в связи с этим, несмотря на то, что передвигается на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях, обязан иметь путевой лист. В группе разбора тоже сказали, что должностное лицо юрлица или ИП даже при передвижении на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях обязано иметь путевой лист. Оштрафовали на 500 рублей. Перечитала еще раз нормативку по путевым листами, и нигде не нашла про путевые листы для личных автомобилей в личных целях. Гаишники показывали ему какие-то постановления, но сфотографировать не дали... Может, кто слышал или сталкивался с таким?».Действительно странно. А если, допустим, личный автобус? Или трейлер? Тоже нужен путевой лист?
Вот что пишут в комментариях:
«Сейчас масса генеральных директоров ООО с уставным капиталом в 10 тысяч. Это наёмный работник, хоть даже и он же и учредитель. Он не потерял право иметь личный грузовой автомобиль. И возить на нём личные грузы. Мы вас все просим, потратьтесь ещё на госпошлину, подайте в суд!».А кто-то пробует понять логику гаищников:
«Я думаю, здесь загвоздка в том, что авто грузовой и за рулем был гендир компании с ОКВЭД-ом „автотранспортные услуги“. Раз грузовой — значит для коммерческого использования. Вот если бы у вас работал наёмный водитель, вы бы ему разрешили на грузовике за ребёнком в садик съездить в обеденный перерыв?».Многие пишут, что это развод:
«Его развели как ребёнка. Покажите нам протокол, интересно очень на какую статью ссылаются. Я, должностное лицо юрлица, езжу на своём, личном автомобиле. Зачем мне путевой лист?».С другой стороны, если автомобиль на балансе юрлица, то тут путевой лист нужен:
«Обязательно, раз оформлен на юрлицо то нужно выписывать путевой лист».А в случае, описанном ТС — нужно обжаловать. Как и всегда, если есть сомнения в законности требований представителей власти.