Требуют путевой лист у директора, хотя автомобиль личный. Это законно?

Директор ехал на личном автомобиле, в личных целях. Гаишники требуют путевой лист. Законно ли такое требование?

Поделились в «Красном уголке бухгалтера»: Мы даже сохранили стиль написания:

«Человек передвигался на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях. В качестве личного автомобиля у него грузовик с манипулятором. В кузове лежала одна (!) ветка, поднятая на дороге (мешала проезду, остановился и убрал). Остановил гаишник, затребовал путевой лист. Человек сказал, что едет по личным делам и никаких путевых листов иметь не обязан. Гаишник по компьютеру пробил и выяснил, что человек является генеральным директором и в связи с этим, несмотря на то, что передвигается на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях, обязан иметь путевой лист. В группе разбора тоже сказали, что должностное лицо юрлица или ИП даже при передвижении на ЛИЧНОМ автомобиле в ЛИЧНЫХ целях обязано иметь путевой лист. Оштрафовали на 500 рублей. Перечитала еще раз нормативку по путевым листами, и нигде не нашла про путевые листы для личных автомобилей в личных целях. Гаишники показывали ему какие-то постановления, но сфотографировать не дали... Может, кто слышал или сталкивался с таким?».

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Действительно странно. А если, допустим, личный автобус? Или трейлер? Тоже нужен путевой лист?

Вот что пишут в комментариях:

«Сейчас масса генеральных директоров ООО с уставным капиталом в 10 тысяч. Это наёмный работник, хоть даже и он же и учредитель. Он не потерял право иметь личный грузовой автомобиль. И возить на нём личные грузы. Мы вас все просим, потратьтесь ещё на госпошлину, подайте в суд!».

А кто-то пробует понять логику гаищников:

«Я думаю, здесь загвоздка в том, что авто грузовой и за рулем был гендир компании с ОКВЭД-ом „автотранспортные услуги“. Раз грузовой — значит для коммерческого использования. Вот если бы у вас работал наёмный водитель, вы бы ему разрешили на грузовике за ребёнком в садик съездить в обеденный перерыв?».

Многие пишут, что это развод:

«Его развели как ребёнка. Покажите нам протокол, интересно очень на какую статью ссылаются. Я, должностное лицо юрлица, езжу на своём, личном автомобиле. Зачем мне путевой лист?».

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С другой стороны, если автомобиль на балансе юрлица, то тут путевой лист нужен:

«Обязательно, раз оформлен на юрлицо то нужно выписывать путевой лист».

А в случае, описанном ТС — нужно обжаловать. Как и всегда, если есть сомнения в законности требований представителей власти.