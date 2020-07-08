Из-за обновленной Конституции внесут изменения в сто законов

Для реализации новой Конституции нужно будет разработать и принять сто законопроектов, сказал глава Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников перед пленарным заседанием Госдумы.

В Госдуме подготовили перечень актов, которые будут разрабатываться во исполнение Конституции, пишет «Парламентская газета». Нужно будет подготовить изменения в сто законов. При этом потребуется принять ряд новых законов, в том числе закон о Госсовете, о культуре, о науке и о закрытых территориальных образованиях. Как сообщил Павел Крашенинников, претерпит серьёзные изменения социальный блок законодательства — это связано с закреплёнными в Конституции социальными гарантиями, индексациями пенсий.

Тексты законопроектов разрабатывает специальная рабочая группа, Правительство, субъекты Федерации, пояснил Крашенинников.

Сегодня Павел Крашенинников и глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли в Госдуму ряд поправок, связанных с законодательством об экстремизме. «Речь идёт о недопустимости действий по отчуждению территорий РФ и призывов к этому. В связи с этим разработаны поправки в КоАП, УК и закон о противодействии экстремизму», — пояснил Крашенинников. За нарушение территориальной целостности России предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.