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Увеличение электронных услуг и поддержка цифрового бизнеса. Это часть плана по восстановлению экономики

Общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных госуслуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.

«Подготовленный правительством РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления. Мы радикально увеличим количество доступных электронных государственных услуг, а также создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса», — сказал Мишустин на онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

Также премьер добавил о защите киберпространнства:

«Одной из важнейших задач является защита киберпространства» — подчеркнул глава правительства.

По материалам «ТАСС».

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