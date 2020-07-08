Увеличение электронных услуг и поддержка цифрового бизнеса. Это часть плана по восстановлению экономики

Общенациональный план по восстановлению экономики предполагает радикальное увеличение числа электронных госуслуг и новые меры поддержки цифрового бизнеса.
«Подготовленный правительством РФ общенациональный план действий по восстановлению экономики России после кризиса основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления. Мы радикально увеличим количество доступных электронных государственных услуг, а также создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса», — сказал Мишустин на онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.
Также премьер добавил о защите киберпространнства:
«Одной из важнейших задач является защита киберпространства» — подчеркнул глава правительства.
По материалам «ТАСС».