Депутаты уточнили порядок налогообложения бездокументарных ценных бумаг и безналичных денег

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, корректирующий правила налогообложения безналичных денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.

Документ разработан группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым, пишет ТАСС.

Принятый закон связан со вступлением в силу поправок в Гражданский кодекс о цифровых правах. Ранее любые денежные средства и ценные бумаги считались имуществом, и правила их налогообложения были единообразными. После вступления в силу поправок в ГК в правоприменительной практике возникли разночтения.

Принятый закон уточняет, что правила налогообложения денежных средств и ценных бумаг остаются единообразными независимо от их формы — наличной или безналичной, документарной или бездокументарной.

Закон имеет обратную силу — он будет действовать с 1 октября 2019 года, то есть даты вступления в силу поправок в Гражданский кодекс.