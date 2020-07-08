Депутаты убрали лазейку по штрафам за неприменение ККТ при безналичных и неденежных расчетах

Госдума приняла сразу в двух чтениях закон, вносящий поправки в статью 14.5 КоАП, которой установлены штрафы в сфере применения ККТ.

Одно из изменений убирает лазейку для ухода от штрафа в случае безналичных и неденежных расчетов. Сейчас в пункте 2 этой статьи указано, что штраф для юрлиц составляет от трех четвертых до одного размера суммы расчета, осуществленного с использованием наличных денежных средств и (или) электронных средств платежа без применения контрольно-кассовой техники, но не менее тридцати тысяч рублей. Поправка убирает наличные и электронные средства, т.е. не важно будет, каким образом произведен расчет.

Второе изменение наоборот, в пользу организаций и ИП. Оно касается исправления ошибок при применении ККТ. Сейчас при обнаружении неприменения ККТ или другой ошибки, необходимо сообщить в налоговую об этом и оформить чек коррекции по каждому нарушению (или группе нарушений). Тогда можно избежать административной ответственности.

Новое правило позволит налогоплательщику, допустившему нарушение, сформировать кассовый чек коррекции на своей ККТ, который автоматически будет направлен в налоговые органы, и будет рассматриваться одновременно и как сообщение о правонарушении и как документ, подтверждающий исправление ошибки, что сократит документооборот.