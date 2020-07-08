Гражданам реструктуризировали кредиты на сумму 625 млрд руб. И на 2,3 млн для крупного бизнеса

Россиянам реструктуризировали кредиты физическим лицам на сумму более 625 млрд рублей. Об этом сообщает ЦБ.

«К концу июня общая сумма проведенных реструктуризаций для физических лиц как по собственным программам банков, так и по закону № 106-ФЗ превысила 625 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

С 20 марта по 30 июня граждане направили 2,3 млн заявлений в банки. С 18 по 30 июня заявлений было уже более 99 тыс. Одобрено примерно 62% из рассмотренных.

Также ЦБ сообщает о реструктуризации кредитов для крупных компаний. И называет сумму в 2,3 трлн руб.

От МСП поступило 135,5 тыс. заявок с 20 марта по 30 июня. Одобрено почти 73% из рассмотренных.

По материалам «ТАСС».