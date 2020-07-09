Посылки от российского бизнеса за рубеж висят на таможне. Их десятки тысяч

Из-за пандемии на таможне зависло множество почтовых отправлений. Это убытки российских ИП и самозанятых, продающих на международных площадках.

В редакцию «Клерка» прилетело такое вот грустное письмо:

«С марта месяца десятки тысяч (а, может, и сотни тысяч?) посылок из РФ в США (в частности) зависли на таможне, где и висят. Почему это так грустно и соответствует теме „Клерка“: огромное количество этих посылок — продажи ИП и самозанятых через международные торговые площадки. Люди несут огромные убытки из-за возвратов средств покупателям и блокировки денежных средств, вплоть до полной остановки бизнеса. К сожалению, АО "Почта России" является "священной коровой", и СМИ активно замалчивают эту тему. В интернете или на ТВ эта проблема не поднимается».

И дают ссылку на группу ВК, где собирают информацию.

Информации про это в интернете действительно мало. К примеру, удалось найту что-то тут. Но это майская публикация.

Там писали, что из-за сокращения авиасообщения посылки отправляют морем. Если в страну посылок мало, ждут, пока накопится, чтобы заполнить контейнер. При этом, еще и информация о доставке появляется с запозданием, порой в 2 месяца.

В основном, конечно, в интернете пишуьт о том, что посылки плохо из иностранных интернет-магазинов в Россию доставляют. Как правило, причиной называют коронавирус.

Недавно президенту отчитался главный почтальон страны, как все хорошо, об этом писала «КП». На вопрос Путина, как организована работа в условиях эпидемии, глава Почты России ответил:

«Мы не прекращали работу ни на минуту, не сократили людей, продолжали исполнять свои обязательства, прежде всего как федеральный оператор почтовой связи, — тут же дал ответ президенту Акимов. — В силу нашего размера у нас 42 тысячи отделений и персонала 330 тысяч человек. Мы второй коммерческий работодатель в стране после РЖД, и это вылилось в целый комплекс задач, которые мы решали».

И в итоге, письмо заканчивается такой вот фразой:

«Легальный бизнес, ориентированный на международную торговлю, просто в полнейшей... растерянности, что дальше делать».

А что почта? Почта в системообразующей отрасли, по словам президента. Ее работа и в мирное-то время не всегда была хорошей.

Кстати, на сайте Почты России есть вот такая информация:

В настоящий момент Почта России организовала регулярное почтовое сообщение со странами Европы, Прибалтики и таможенного союза. Отправка почты осуществляется автомобильным транспортом через Германию, Нидерланды, Латвию и Украину.

Также из-за международных ограничений доставка с замедлениями осуществляется в США, Китай, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Украину, Молдову, Румынию, Латвию, Литву, Эстонию, Австрию, Бельгию, Болгарию, Великобританию, Венгрию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Норвегию, Польшу, Португалию, Словакию, Словению, Турцию, Финляндию, Францию, Хорватию, Чехию, Швейцарию, Швецию, Израиль, Армению, Канаду, Грузию. В ближайшее время планируются отправки в Гонконг, Австралию, Японию, Южную Корею, Азербайджан.

Список стран, прекративших обработку почтовых отправлений: Боливия, Гондурас, Ливия, Мавритания, Доминиканская республика, Остров Пасхи (Чили), Перу, Самоа, Тунис, Чад, Эквадор, ЮАР, Малави, Того, Куба, Туркменистан, Суринам.