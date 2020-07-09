Иностранная фирма оказывает услуги российской компании: кто платит НДС?

Иностранная организация, состоящая на учете в российском налоговом органе, оказывает услуги российской организации. Местом реализации услуг признается РФ.

Кто в этом случае должен платить НДС — сама инофирма-исполнитель, или российская фирма-заказчик в качестве агента, разбирался Минфин в письме от 26.06.2020 № 03-07-08/55205.

С одной стороны, на основании п.1 и 2 статьи 161 НК НДС исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, товаров (работ, услуг), местом реализации которых является территория РФ, если иное не предусмотрено главой 21 НК.

Но согласно позиции Конституционного Суда, изложенной в Определении от 24.11.2016 № 2518-О, разрешение вопроса об уплате НДС самой иностранной организацией либо налоговым агентом — ее контрагентом зависит от постановки на налоговый учет в РФ иностранной организации (ее представительства).

Таким образом, если иностранная организация состоит на учете в налоговом органе РФ, в том числе в связи с открытием филиала, то обязанность по уплате НДС в отношении реализуемых иностранной организацией работ (услуг), местом реализации которых признается территория РФ, должна исполняться самой иностранной организацией.