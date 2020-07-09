Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

В Совете Федерации собрались серьезно заняться серыми зарплатами. И по этому поводу намерены изучить мировой опыт.

Председатель комитета СФ по бюджету и финрынкам Анатолий Артамонов провел круглый стол на тему «Серая» заработная плата: проблемы и пути их решения«, пишет РИА Новости.

По данным Минфина РФ, порядка 30-40% россиян получают «серую» заработную плату, при этом ее объем превышает 10 триллионов рублей ежегодно. «В теневую занятость вовлечены около 25 миллионов человек, или 32,5% экономически активного населения», — привел данные Артамонов. Субъекты Федерации теряют порядка 5-10% своего годового бюджета.

По словам парламентария, для решения вопроса по противодействию «серым» зарплатам необходимо изучить лучшие мировые практики. «Это огромный пласт будущей законотворческой деятельности. В ближайшее время мы сформируем экспертную группу, которая будет работать в этом направлении», — сказал Артамонов.

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Возникшая пандемия и наступившие из-за этого негативные экономические последствия обострили существующую проблему, считает сенатор. «Конкуренция на рынке рабочей силы настолько велика, что работникам зачастую приходится соглашаться на не самые выгодные для себя условия, чтобы получить место, в том числе и на зарплату в конвертах», — сказал Артамонов.

Как отметил парламентарий, уже принят ряд мер, направленных на стимулирование выхода бизнеса из тени: понижены тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего бизнеса, которые платят своим сотрудникам зарплату не ниже МРОТ, совершенствуются специальные налоговые режимы.

«Однако те меры, которые сейчас есть, являются недостаточными для комплексного решения проблемы „серых“ зарплат. Необходимы способы, направленные на ужесточение ответственности первых лиц организаций за выплаты зарплат в конвертах, а также меры стимулирующего характера как в отношении работодателя, так и работника», — считает Артамонов.

Ранее Артамонов высказывался за ужесточение ответственности за зарплаты «в конвертах», вплоть до уголовной.