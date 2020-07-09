Если покупка не используется для облагаемых операций, принять по ней НДС к вычету нельзя

Arhimed0 то есть с отменой линеек отпал весь смысл в рожании?то есть до этого года Вы рожали ради линейки?... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Arhimed0 в 1-м классе ты ещё не понимаешь ничего. Тебя мама привела и поставила, а других вариантов куда м... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Natali Kr Ой как мы за вас рады!Я правильно понимаю, что вы признаете боле низкий уровень сервиса, неоправд... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

mityai Ну как добраться до РБ - это самая неинтересная часть. Хочется услышать что же потом.... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Над.К А где он был, можно узнать? У нас его точно не было. Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

TAPAHOB Не разделяю негатив большинства отписавшихся. Только на машине с семьей за последние 5 лет: 3 раз... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Тишина Дома надо сидеть, границы закрыты, а не думать как ехать через Беларусь, где не было карантина, ... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Над.К У Винского есть темы про то, как народ выбирается. Вот как раз в Белоруссию, по лесам-полям )) ... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

mityai Так вы бы поделились вашим секретом перемещения. А то весь форум Винского стонет, что выехать ник... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

FA И это не может не радовать )) Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

Над.К Вообще-то она именно закрыта. Выезд граждан России из страны запрещен, вы не в курсе? Есть исключ... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Над.К Многие сенаторы уже персона нон грата в Европе )) Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

FA "Изучить мировые практики" - это в смысле прокатиться по европам за госсчет, раз уж туризм под за... Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

РюмкаБезысходности Честно сказать, этих не жалко. Можно еще и персональную надбавку: мент/росгвардеец/особист, иное ... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Олег Маг Надо ответственность за взносы и налоги отдать людям. В отчете работодателя государству должно бы... Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

проза жизни И совсем даже не интересно, если бы ставки по кредитам снизили, было бы интересно. Или в реальный... Сбербанк запускает новый платежный сервис SberPay

Старый ворчун Чтобы с детства привыкали строЯми ходить. Ибо нефиг."я другой такой страны не знаюгде так вольно,... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

TLBuh Коворк Бухачков, Вы считаете что слесари-наладчики это люди второго сорта и им приятно в грязи ту... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?