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Если покупка не используется для облагаемых операций, принять по ней НДС к вычету нельзя

Вычетам подлежат суммы НДС по товарам (работам, услугам), используемым для осуществления операций, облагаемых НДС.

В случае если товары (работы, услуги) не используются налогоплательщиком для операций, подлежащих налогообложению, то оснований для принятия к вычету сумм налога не имеется.

Об этом напоминает Минфин в письме от 26.06.2020 № 03-07-11/55218.

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