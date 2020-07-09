Если покупка не используется для облагаемых операций, принять по ней НДС к вычету нельзя

то есть с отменой линеек отпал весь смысл в рожании?то есть до этого года Вы рожали ради линейки?...
в 1-м классе ты ещё не понимаешь ничего. Тебя мама привела и поставила, а других вариантов куда м...
Ой как мы за вас рады!Я правильно понимаю, что вы признаете боле низкий уровень сервиса, неоправд...
И все же интересно: на какую позицию после 6 месяцев обучения может претендовать "выпускник"? Сам...
Ну как добраться до РБ - это самая неинтересная часть. Хочется услышать что же потом....
Спасибо, "Клерк"! Надеюсь, эта беда, наконец-то, получит огласку! А то, как обычно, нет упоминани...
А где он был, можно узнать? У нас его точно не было.
Не разделяю негатив большинства отписавшихся. Только на машине с семьей за последние 5 лет: 3 раз...
Дома надо сидеть, границы закрыты, а не думать как ехать через Беларусь, где не было карантина, ...
У Винского есть темы про то, как народ выбирается. Вот как раз в Белоруссию, по лесам-полям )) ...
Так вы бы поделились вашим секретом перемещения. А то весь форум Винского стонет, что выехать ник...
И это не может не радовать ))
но не поможет собираемости налогов
Вообще-то она именно закрыта. Выезд граждан России из страны запрещен, вы не в курсе? Есть исключ...
Многие сенаторы уже персона нон грата в Европе ))
"Изучить мировые практики" - это в смысле прокатиться по европам за госсчет, раз уж туризм под за...
Спасибо за информацию. Теперь можно будет переводить родителям с Альфы....
Отмена рейсов не равно " граница закрыта".
А чего обосновывать? Если бы все было плохо, то клиентов бы у Сбера не было.Никаких серьезных про...
Честно сказать, этих не жалко. Можно еще и персональную надбавку: мент/росгвардеец/особист, иное ...
И как это оправдывает банк?
Надо ответственность за взносы и налоги отдать людям. В отчете работодателя государству должно бы...
Частный сектор радостно потирает лапки.
всё же если мы о руководителях говорим, а не о профильных специалистах, то им не всегда нужно тех...
И совсем даже не интересно, если бы ставки по кредитам снизили, было бы интересно. Или в реальный...
Жадность людская, нахватать работы минимум за троих, потом свалить от безумной нагрузки. Три буха...
И, кстати, у меня была подобная ситуация по фин.отчетности. Сдали баланс в тысячах рублей, а из-з...
Если это число миллионов, тогда в прочих внеоборотных активах у этого предприятия, наверное, числ...
Ничего, что на картинке государствообразующим языком написано "Размер (в рублях)" ?Полагаешь, что...
Мы много чего думаем, но на рынке труда 100 тыс. за такую работу среднестатистический работодател...
эта первая мысль пришедшая мне в голову) сайтик совсем плохонький) ...
В заголовке 2,3млн, а в тексте 2,3трл. Чему верить?
Чтобы с детства привыкали строЯми ходить. Ибо нефиг."я другой такой страны не знаюгде так вольно,...
Коворк Бухачков, Вы считаете что слесари-наладчики это люди второго сорта и им приятно в грязи ту...
Не удивлюсь, если потом выяснится, что ФСБ ведет базу выезжающих в Белоруссию и в дальнейшем отсл...