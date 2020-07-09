С 13 июля в столице снимается обязательный масочный режим на улице. Но носить их все равно рекомендуют

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Fraxine Никогда не любила эти бессмысленные линейки. Ну ладно в первый класс или 9/11, но все остальные-т... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса