С 13 июля в столице снимается обязательный масочный режим на улице. Но носить их все равно рекомендуют

Новый этап отмены ограничений в Москве. Образование, театры, кино и детские развлекательные центры. Обязательный масочный режим отменяется с 13 июля.
Мэр столицы в своём блоге объявил о продолжении отмены ограничений:
- С понедельника, 13 июля, отменяются ограничения на очную работу образовательных учреждений. Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Выбор формы проведения испытаний – в очном или дистанционном варианте – остается за Минобрнауки России и администрациями вузов. В обычный режим работы возвращаются школы и колледжи.
- Снимаются ограничения на работу парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досуга. Возобновляют работу аттракционы, секции и кружки, дискотеки.
- Могут возобновить работу детские лагеря и детские развлекательные центры.
- Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований.
- При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен. По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медучреждениях, магазинах и иных общественных местах.
- Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%.
- Также с 1 августа число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.
- И, наконец, возобновляют свою работу кружки и секции программы «Московское долголетие», но при условии проведения занятий на открытом воздухе.
Указ Мэра Москвы «О внесении изменений в Указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ», прикреплен во вложении.