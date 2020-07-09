Надо ли удерживать НДФЛ из зарплаты за счет субсидии? Ответ ФНС

ФНС в письме № БС-4-11/10271@ от 23.06.2020 объяснила, в каком случае не надо платить НДФЛ при получении субсидии субъектом МСП в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Вопрос задал индивидуальный предприниматель, получивший такую субсидию и выплативший зарплату работникам за счет неё.

Налоговики пояснили, что полученная субсидия не облагается у ИП НДФЛ на основании пункта 82 статьи 217 Налогового кодекса.

При этом заработная плата, выплаченная работникам организации (индивидуального предпринимателя) из сумм предоставленной субсидии, облагается НДФЛ и страховыми взносами в общеустановленном порядке в соответствии с главами 23 и 34 Кодекса.