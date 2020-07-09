Субсидию в размере МРОТ хотели бы получить все ИП независимо от ОКВЭД

Как известно, на получение субсидии в размере МРОТ, могут рассчитывать бизнесмены, вид деятельности которых включен в список отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.

Многие ИП, не имеющие наемных работников, оказались в сложной ситуации, хотя официально пострадавшими не считаются.

На сайте РОИ опубликована инициатива такого ИП-одиночки. Он сетует, что будучи в статусе ИП не может рассчитывать на пособие по безработице и в то же время ему не положена никакая другая помощь от государства.

Суть его инициативы: предусмотреть в законе оказание госпомощи ИП в размере МРОТ независимо от сферы деятельности.