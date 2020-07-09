Сейчас хороший период для вложения в недвижимость из-за льготной ипотеки

Несмотря на непростую экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса, сейчас наилучший период вложиться в приобретение недвижимости, считают в российском Минстрое.

Этому способствует программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса.

Она была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября текущего года. Максимальный срок кредитования — 30 лет. Первоначальный взнос по программе составляет 20%, но Минфин внес в правительство проект постановления по его снижению до 15%.

Интересно, а как быть тем, у кого нет денег на первоначальный взнос? Или нет денег на взнос в 20%? Брать с высоким процентом?

По данным Росстата, сегодня средняя цена за один квадратный метр в новостройках составляет 71,5 тыс. рублей.

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дороже всего Москве, 214,3 тыс. руб. за 1 кв. м)

в Санкт-Петербурге 118,7 тыс. руб.).

Но для этих агломераций и максимальная стоимость для применения льготной ипотеки установлена в 12 млн рублей.

Самые высокие цены за «квадрат» без учета столиц:

в Сахалинской (122,9 тыс. руб.) и Магаданской областях (94,5 тыс. руб.), а также Приморском крае (99,9 тыс. руб.).

Наиболее дешёвое новое жильё:

в Кабардино-Балкарии (29,7 тыс.),

в Дагестане (32 тыс.), Калмыкии (33 тыс.),

в Северной Осетии (34,5 тыс.);

в Карачаево-Черкесии (36 тыс.).

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По мнению экспертов, сегодня наблюдается тенденция активного снижения ставок ипотечного кредитования, а инвестирование в недвижимость — это один из лучших способов, когда «деньги делают деньги».

Интересно, а вот эту самую программу «льготной ипотеки» задумывали чтобы люди могли получить вощзможность жилье приобрести в трудный период? Или чтобы «деньги делали деньги»?

По материалам канала «Физики и юрики».