Медицинские организации предлагают освободить от имущественных налогов

Государственные и муниципальные медицинские организации предлагают освободить от налога на землю и имущество по аналогии с тем, как это уже сделано в отношении учреждений уголовно-исполнительной системы и религиозных организаций. Проработкой этого вопроса занимаются в Комитете Совета Федерации по социальной политике.

«Принимая во внимание необходимость реализации медорганизациями поставленных задач в сфере здравоохранения, в том числе по выплате зарплат медработникам, а также наличие кредиторской задолженности по уплате налогов прошу Вас рассмотреть возможность освобождения от налогообложения (по земельному налогу и налогу на имущество) медицинские организации государственной и муниципальной собственности, участвующие в реализации территориальных программ госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи», — написала заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко в запросе на имя вице-премьера Татьяны Голиковой. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

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В частности, по мнению сенатора, от земельного налога необходимо освободить участки, на которых расположены относящиеся к медорганизациям здания, строения и сооружения, возведённые для оказания гражданам бесплатной медпомощи в рамках территориальных программ госгарантий. Не должны больницы платить и налог на имущество, используемое для аналогичных целей, уверена сенатор.

В письме парламентарий напомнила, что от уплаты данных налогов уже освобождены организации и учреждения уголовно-исполнительной системы, религиозные организации, а также общероссийские организации инвалидов, среди членов которых люди с ограниченными возможностями и их законные представители составляют не менее 80 процентов.