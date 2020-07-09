PayPal прекращает переводы внутри России с 31 июля

TAPAHOB В самом деле... Извините, понесло меня куда-то. Разошелся после самоизоляции )))) Полностью согла... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Sher_ Хотелось бы понимания- откуда серая наличка для серых зарплат...сдается мне, что эти "сенаторы" с... Сенаторы решили объявить войну серым зарплатам

Альтернатива Так можно закрыть Ип и получить три раза по МРОТ в ЦЗН а потом и 100000 руб. на начало бизнеса.... Субсидию в размере МРОТ хотели бы получить все ИП независимо от ОКВЭД

Natali Kr Вы о чем вообще? я об организации отдыха и отношения к отдыхающим в определенных регионах. Причем... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Тишина мне Греция по сервису не понравилась, такой же совок. (давно правда была там)... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

TAPAHOB Что вообще за слово-то такое - "курорт"? И какой смысл в него вкладывается населением? Любая точк... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Natali Kr По своему опыту скажу, что видимо в Турции и в Греции какие-то другие люди - есть. И даже за боле... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Тишина у вас нет умений ничего сворачивать и ни на какое IPO вы не выйдете, просто не дано, вы это не ум... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

Старый ворчун У нас не только карантина, у нас и вируса в апреле не было - совсем не было, ноль случаев заболев... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

mkrashakova@mail.ru Наверное стоит спрашивать с тех кто вас это "спустил"? Мне вот было бы интересно почему именно та... Какие бухгалтеры получают от 500 тысяч в месяц? Пост не для неженок

VadimBA Хуже не это... Хуже - когда людей предпенсионного возраста практически нельзя уволить. Что очень ... Медведев дал совет тем, кто хочет стать президентом

Natalia_Ars Рассадник короны, чуть ли не друг на друге сидят...Имхо, если в ту сторону смотреть, то не раньше... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

manik В нашей школе линейки только для первоклашек. И уже давно. Мои дети терпеть не могут эти линейки.... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

TAPAHOB Основная мысль - нигде не надо ждать никакого сервиса. У меня всегда в машине палатка, на всякий ... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?

Arhimed0 меня вот другая фраза удивила, так что действительно.... "по колено в шоке". Из статьиа вот тут т... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Arhimed0 то есть с отменой линеек отпал весь смысл в рожании?то есть до этого года Вы рожали ради линейки?... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Arhimed0 в 1-м классе ты ещё не понимаешь ничего. Тебя мама привела и поставила, а других вариантов куда м... 1 сентября школьных линеек не будет. Из-за коронавируса

Natali Kr Ой как мы за вас рады!Я правильно понимаю, что вы признаете боле низкий уровень сервиса, неоправд... Россияне разочаровались в отечественных курортах. Дорого?