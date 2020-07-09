PayPal прекращает переводы внутри России с 31 июля

Компания PayPal сообщила о прекращении денежных переводов внутри России. Хотя сохраняют офис в Москве.
«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — указано на сайте платежной системы.
По материалам «ТАСС»
При этом, об этом же ТАСС писали еще 30 июня. 1 июня об этом писали на Хабре. Сайт IXBT.com опровергал эту информацию 2 июля.
А в итоге, все-таки новость подтвердилась.