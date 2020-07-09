Клерк.Ру

PayPal прекращает переводы внутри России с 31 июля

Компания PayPal сообщила о прекращении денежных переводов внутри России. Хотя сохраняют офис в Москве.

«Мы вносим изменения в юридические соглашения, регулирующие отношения пользователя с PayPal. Мы будем поддерживать только международные платежи: Вы сможете использовать услуги PayPal в обычном режиме, но только для осуществления платежей зарубежным пользователям PayPal и для получения платежей от зарубежных пользователей PayPal. Вы не сможете отправлять пользователям PayPal в России или получать платежи от пользователей PayPal в России», — указано на сайте платежной системы.

По материалам «ТАСС»

При этом, об этом же ТАСС писали еще 30 июня. 1 июня об этом писали на Хабре. Сайт IXBT.com опровергал эту информацию 2 июля.

А в итоге, все-таки новость подтвердилась.

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