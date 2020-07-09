Банкам запретят навязывать дополнительные услуги заёмщикам

При оформлении потребкредита россиян не заставят подписаться на дополнительные услуги, увеличивающие их расходы по займу.

Госдума 9 июля приняла в первом чтении законопроект, направленный на защиту прав заемщиков, пишет «Парламентская газета».

По данным ЦБ, чаще всего заёмщики в России жалуются на взыскание просроченной задолженности и навязывание банками дополнительных услуг. Поправки в Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» запрещают навязывать дополнительные платные услуги при заключении и исполнении договора потребительского займа. В случае нарушения запрета банк обязан будет выплатить заёмщику компенсацию в двукратном размере произведённых им затрат по оплате дополнительных услуг в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

Документ исключает и возможность навязывания по кредитным договорам, заключённым на срок свыше года, страховки на весь срок кредитования с единовременной оплатой страховых платежей. В законопроекте также уточняется расчёт предельного размера неустойки за неисполнение заёмщиком обязательств по возврату кредита — он не сможет превышать 20% от суммы просроченной задолженности.

Также банкирам запретят включать в кредитный договор пункт об обязательном наличии на счёте, с которого гасится долг, неснижаемого остатка.