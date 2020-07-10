Путин поручил срочно подготовить поправки в Налоговый кодекс

Президент России Владимир Путин дал правительству срок до 24 июля, чтобы внести в налоговое законодательство изменения, о которых он говорил ранее. Поручения опубликованы на сайте Кремля.

Речь идет о налоговой ставке по НДФЛ в размере 15% в отношении доходов, превышающих 5 млн рублей, о пониженных страховых взносах (7,6%) и нулевой ставке налога на прибыль в региональный бюджет для организаций, осуществляющих деятельность в области IT-технологий.

При внесении изменений в части НДФЛ, должны быть определены виды доходов, к которым будет применяться новая ставка. При этом правительство должено предусмотреть механизм учета и целевого использования средств, полученных от повышенной ставки, а также механизм принятия совместно с благотворительными, иными некоммерческими организациями и представителями медицинского сообщества решений об использовании этих средств в целях финансового обеспечения оказания медицинской помощи (при необходимости за рубежом) детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, включая приобретение дорогостоящих лекарственных препаратов, медицинских изделий, технических средств реабилитации.

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Также поправки в законодательство должны касаться «предоставления физическим лицам — налоговым резидентам Российской Федерации права уплачивать налог на доходы физических лиц в отношении доходов, полученных от источников за пределами Российской Федерации, в фиксированном размере 5 млн рублей без декларирования таких доходов».