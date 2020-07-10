Будущих призывников могут освободить от уплаты госпошлины за выдачу водительских прав

В Госдуму внесен законопроект № 986175-7, которым предлагается освободить граждан, подлежащих призыву на военную службу, от уплаты госпошлины за выдачу им национального водительского удостоверения.

Это предусматривают для того случая, если они получили по направлению военного комиссариата соответствующую военно-учетную специальность (ВУС) солдат (матросов) и сержантов (старшин), предполагающую управление транспортными средствами или самоходными машинами.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что ежегодно в организациях ДОСААФ и профессиональных образовательных организациях за счет средств федерального бюджета подготовку по разным ВУС в интересах Вооруженных Сил РФ проходит около 28 тыс. человек.

Сейчас госпошлина за выдачу прав составляет 2 000 и 3 000 рублей.

Авторы законопроекта, депутаты от «Единой России», полагают, что указанные суммы для граждан, подлежащих призыву на военную службу, как правило, не имеющих собственного заработка, являются существенными, а их взимание является социально несправедливым и не способствует повышению престижа прохождения военной службы по призыву.

Также предлагается освободить от уплаты госпошлины военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, за выдачу им национального водительского удостоверения категории «D» и подкатегории «D1».