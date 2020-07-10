В ГД предлагают выплачивать алименты за тех, кто не может их платить из-за пандемии. А потом взыскивать

В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов их спецфонда за родителей, которые не могут этого делать из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщила депутат Валентина Миронова, комитет ГД по вопросам семьи, женщин и детей:

«Выполнять обязательства нужно. Чтобы государство взяло на себя вот такие обязательства в период пандемии, я думаю, что здесь речь идет о том алиментном фонде, о создании которого говорит наш комитет», — сказала депутат.

Она пояснила, что средства будут выплачиваться семьям из алиментного фонда, а затем взыскиваться с того родителя, который должен был платить алименты.

По материалам «РИА Новости».