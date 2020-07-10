Оспорить кадастровую стоимость будет сложнее? Озвучены недостатки проекта о кадастровой оценке

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил председателю комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлу Крашенинникову организовать парламентские слушания по законопроекту № 814739-7.

Речь идет о поправках в законы «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и «О Государственной кадастровой оценке».

9 июня Госдума приняла этот правительственный законопроект в первом чтении.

Между тем ранее документ получил преимущественно негативные оценки экспертов. Тем не менее, в первом чтении его текст был принят почти без изменений.

Некоторые положения законопроекта нуждаются в существенной доработке, считает Борис Титов.

В частности, предполагается разрешить государственным бюджетным учреждениям (ГБУ) проводить независимую кадастровую оценку любых объектов. По мнению экспертов, это может привести к вытеснению негосударственных хозяйствующих субъектов с рынка данных услуг.

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Законопроект меняет механизм оспаривания результатов кадастровой оценки. Вместо обращения в комиссию по рассмотрению споров или в суд предусматривается подача заявления в то самое ГБУ, которое определяет кадастровую стоимость в ходе госоценки, и только его решение уже может быть обжаловано в суд.

В качестве меры обеспечения качества принимаемых учреждением решений предлагается ввести дополнительное основание для расторжения трудового договора с его руководителем, однако эксперты сомневаются в действенности такого подхода.

При обжаловании решения ГБУ об отказе в установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости в суде законопроектом не предусмотрена возможность заявления требования об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

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Устанавливается фиксированный срок проведения государственной кадастровой оценки. А срок для направления замечаний по промежуточным отчетам сокращается вдвое, что ограничивает возможность правообладателя оперативно откорректировать кадастровую стоимость объекта недвижимости до момента ее утверждения.