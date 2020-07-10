Письмо об уничтожении платежа от клиента. Как это понимать?

Автозамена, или просто невнимательность, порой может сыграть злую шутку. Особенно, когда речь идет об официальных письмах.
Поделились в «Красном уголке бухгалтера»:
«Клиент прислал письмо за подписью директора об уничтожении платежа».
Письмо, кстати без указания получателя.
Бывает и такое.
А вот что пишут в комментариях:
«Действительно, что вам жалко? Уничтожить приказ».
Или вот:
«Не, ну плательщика-то ещё не уничтожили! Пока...».
А вот ответ инициатора дискуссии:
«Самое забавное, что таких писем четыре штуки! Пошла уничтожать».
Видимо, у отправителя пятница в самом разгаре.
А какие письменные «шедевры» приходят от клиентов вам?