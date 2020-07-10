Клерк.Ру

Письмо об уничтожении платежа от клиента. Как это понимать?

Автозамена, или просто невнимательность, порой может сыграть злую шутку. Особенно, когда речь идет об официальных письмах.

Поделились в «Красном уголке бухгалтера»:

«Клиент прислал письмо за подписью директора об уничтожении платежа».

Письмо, кстати без указания получателя.

пуп

Бывает и такое.

А вот что пишут в комментариях:

«Действительно, что вам жалко? Уничтожить приказ».

Или вот:

«Не, ну плательщика-то ещё не уничтожили! Пока...».

А вот ответ инициатора дискуссии:

«Самое забавное, что таких писем четыре штуки! Пошла уничтожать».

Видимо, у отправителя пятница в самом разгаре.

А какие письменные «шедевры» приходят от клиентов вам?

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