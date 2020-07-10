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Эксперты заговорили о деноминации рубля

Центробанк зафкисировал рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег. И тут же появились идеи о деноминации рубля. Об одной из них пишет газета «Ведомости».

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Обосновывает он это тем, что банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», — отмечает аналитик.

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Коэффициент деноминации 1 к 100, по его мнению, напрашивается сам собой. В этом случае бутылка воды будет стоить 30–70 коп., проезд в метро — 50 коп., а квартиры перестанут оцениваться миллионами рублей. «Возвращение копейки добавит доверия российской валюте», — уверен Разуваев.

В Банке России комментировать идею о деноминации рубля отказались, а независимые эксперты в основном критично относятся к новой денежной реформе. Деноминация властями проводилась либо до, либо после девальвации рубля, а сейчас ничего подобного не происходит.

По мнению большинства аналитиков, «обрезание нулей» не принесет никакой пользы, а только посеет панику среди населения, которая повлечет за собой еще больший вывод денег в наличность и в валюту и потребует больших бюджетных затрат.

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