Эксперты заговорили о деноминации рубля

Центробанк зафкисировал рост наличных денег в стране: в начале июля объем наличной денежной массы превысил 11,6 трлн руб., т. е. на каждого россиянина, включая заключенных, инвалидов и младенцев, приходится по 80 000 руб. наличных денег. И тут же появились идеи о деноминации рубля. Об одной из них пишет газета «Ведомости».

С идеей деноминации российской валюты в 100 раз выступил известный российский аналитик — руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. Обосновывает он это тем, что банковские счета в последние месяцы обнуляют как бизнес, так и обычные граждане. Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах. «Только за прошлый год граждане получили незадекларированного дохода на 13 трлн руб.», — отмечает аналитик.