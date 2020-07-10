Эксперты заговорили о деноминации рубля

Так никто же не проверял его наличие. Что угодно можно было написать...
Кто привык?И в чем проблема была написать - добрался партизанскими тропами, с чемоданами и детьми...
Тогда действовало правило - не более года на оплату.
Да, я в курсе. У них действительно есть курорты, по типу наших. Лечебные. Только вот не слышала, ...
Средиземноморский курорт- это исключительно к России относится)) В немецком языке употребляется с...
у нас было однажды такое письмо про пояснение убытка у компании или что-то вроде того, точно не п...
Так и заявили, что как добраться до РБ - это самая не интересная часть. Чего ж вам боле? Дорог чт...
Что мешает уборщицей работать?
Какое может быть имущество на такую сумму? 13 газпромов!А внесла компания с УК 10 тыс....
Не совсем согласна с п. 2. В жизни много чего отличается от стереотипа. У меня несколько раз было...
Я не знаю, как у "вас"- у меня (СПб) в районе народ в большей массе соблюдал самоизоляцию и други...
Чего не видела? Я писала про то, что слово это не используется в других странах в туристических ц...
Ничего особо интересного с этим миром не происходит... Просто, иногда попадаются индивидуумы, кот...
Думаю, что желающие найдут кому отдать свои деньги. И точно не тем людям, которые часами сидят на...
Карантина у нас не было. То, что у нас было никак нельзя назвать этим словом. Плевать народ хотел...
Вам надо как раз поставку и продажу отражать в системе ЧЗ, подключать электронный документооборот...
Легко. Только я за это деньги беру ;)
Италия и Греция, упоминаемые в теме, давно ли стали безвизовыми? Турцию вроде тут не обсуждали. ...
Кто называет курортами только места внутри России? Если вы лично что-либо не видели, это не знач...
Если мне не изменяет память, речь тогда шла о дополнительной надписи на скане паспорта, типа "Не ...
Все поняли, про что идет речь. Давайте тогда и по всем остальным вопросам выражаться сугубо с то...
Если ребенок выезжает с одним из родителей - согласия на выезд не требуется. Оно необходимо на тр...
Да, давайте, как в 1997. Сначала деноминация, потом дефолт. Увеличим денежную массу опять же. Удо...
Конечно, это очередная попытка пополнить бюджет. По-моему они только этим и занимаются. В конце-к...
не обязательно сотрудниками банка.кроме них, есть ещё налоговая инспекция, в которую банки сообща...
Смешные.... квартиры могут быть по всей стране и еще там могут жить выросшие дети, помимо престар...
@VadimBA, по поводу отправки в банк скана паспорта с надписями (водянами знаками и пр.), находящ...
хорошая новость, посмотрим как реализовываться будет
Это ассоциативный ряд, что ли? Весьма интересно! ))
Держитесь, возможно это карма очищается таким образом. А может мир, от нас. В любом случае помнит...
Если торговая площадь менее 50 кв.м. (не кидайтесь тапками, в моем городе есть такие мебельные) м...
А интересно: на Кремле и вывески с режимом нет, и свободного доступа. Да и ЕИО чаще в Сочи обита...
Очень показательно. А на русский можно перевести?