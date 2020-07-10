Москва движется к выходу из пандемии. Второй волны не будет. Так считает Собянин

Москва уверенно движется к выходу из пандемии, считает столичный мэр. Также он сказал, что второй волны коронавируса в Москве не будет.
«Все эти дни, эти недели мы видим, как снижается заболеваемость... Мы уверенно двигаемся в сторону выхода из пандемии, хотя, конечно, какие-то определенные угрозы сохраняются», — сказал Собянин в эфире телеканала Россия 24.
Также градоначальник отметил, что
«Уровень коллективного иммунитета москвичей к коронавирусу позволяет и дальше снимать введённые в городе ограничения».
По материалам «РИА Новости».