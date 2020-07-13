Какой дополнительный отпуск нельзя заменить компенсацией

Замена ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за особый характер работы денежной компенсацией не предусмотрена. Об этом напоминает Минтруд в письме от 18.06.2020 № 15-1/ООГ-1710.

Однако, согласно части 4 статьи 117 Трудового кодекса на основании отраслевого (межотраслевого) соглашения и коллективных договоров, часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая превышает минимальную его продолжительность (7 календарных дней) за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, может быть заменена отдельно устанавливаемой денежной компенсацией в порядке, в размерах и на условиях, которые установлены указанными документами.

Для этого потребуется письменное согласие работника, оформленное путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору.