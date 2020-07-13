Только 2,5 тысячи крупных компаний получили отсрочки по налогам

Государство перенесло бизнесу уплату налогов на общую сумму 150,5 млрд руб. Это 1% от общих налоговых доходов консолидированного бюджета за январь—апрель.

Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб., сообщили РБК в Федеральной налоговой службе.

2 млн предприятий малого и среднего бизнеса и некоммерческих организаций (НКО) получили автоматическую отсрочку по налогам и страховым взносам за 2019 год и первый квартал 2020 года на общую сумму 140 млрд руб.

📌 Реклама Отключить

В отличие от предприятий малого и среднего бизнеса из проблемных отраслей, проходящих по критериям выручки и числа занятых, крупные компании, чтобы получить льготу, должны подавать заявление в налоговую. В мае-июне такой возможностью воспользовались 2,4 тыс. компаний, общая сумма отсрочки для них составила 10,5 млрд руб. В основном они из отраслей авиаперевозок, сухопутного транспорта, гостиничного бизнеса, сферы туризма, спорта, культуры, досуга и услуг, уточнили в ФНС.

Сумму запрошенных отсрочек ФНС не раскрывает. Основной поток заявок ФНС ждет в июле-августе из-за переноса сроков подачи налоговых деклараций.

Налоговая отсрочка — не самая эффективная мера поддержки, считают эксперты. Ведь после её окончания налоги все равно придется платить, да еще и вместе с текущими налоговыми платежами. Кроме того, за бортом упрощенного получения отсрочки оказались многие виды деятельности — розничная торговля непродовольственными товарами, кинотеатры и др. А получить отсрочку (рассрочку) в общем порядке крайне сложно.