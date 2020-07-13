Аграриям дадут отсрочку платежей по льготным кредитам

Производители и переработчики сельскохозяйственной продукции смогут на год продлить ранее взятый льготный краткосрочный кредит, срок которого истекает в 2020 году.

Это станет одной из мер поддержки отрасли на фоне распространения коронавируса, говорится в поступившем в «Коммерсантъ» сообщении пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

В рамках господдержки субъекты малого предпринимательства также смогут на год отложить выплату начисленных процентов по ранее полученному льготному краткосрочному кредиту, истекающему в 2020 году. Еще одна возможность — отсрочка платежей по начисленным процентам и основному долгу по льготному инвестиционному кредиту.

По данным пресс-службы, из средств федерального бюджета для оказания этих мер господдержки дополнительно необходимо 4 млрд руб. в 2020 году и 6 млрд руб. в 2021 году. Проект решения о выделении банкам субсидий на возмещение недополученных ими доходов по льготным кредитам уже подготовлен в правительстве.