Бизнес просит продлить мораторий на проверки

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин направил письмо председателю правительства Михаилу Мишустину с просьбой продлить истекший мораторий на проверки предпринимателей до июля 2021 года.

«Прошу дать поручение рассмотреть возможность продления срока действия указанного моратория на проверки до 1 июля 2021 года», — говорится в письме, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

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Катырин напомнил, что 1 июля 2020 года истек срок действия постановления правительства РФ от 2 апреля № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» в части моратория на проведение проверок, представления документов по требованию и применения мер принудительного взыскания задолженности (требование с начисленными пенями и штрафами, списание задолженности, блокировка расходных операций по расчетному счету) со стороны Федеральной налоговой службы России.

«В настоящее время большинство предприятий малого и среднего бизнеса только начинают свою деятельность после длительного периода нерабочих дней, объявленных президентом России, постепенно выходя из режима снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Считаем, что в текущей ситуации бизнесу потребуется длительный адаптационный период, время на решение организационных и финансово-экономических вопросов, выполнение задач, предусмотренных общенациональным планом [восстановления] экономики», — мотивировал свое предложение Катырин.