ФНС утвердила новую форму для постановки на учет физлиц

ФНС утвердила форму заявления о постановке на учет физических лиц (2-2-Учет), а также порядок ее заполнения и формат представления в налоговую инспекцию в электронной форме. Приказ от 08.05.2020 № ЕД-7-14/323@ опубликован на портале нормативных актов.

Этим же приказом утверждены формы уведомлений о постановке на учет и о снятии с учета физлица в налоговом органе.

Изменение формы связано с поправками в Налоговый кодекс, внесенными еще два года назад. Физические лица, не имеющие на территории России места жительства (места пребывания), но имеющие недвижимое имущество и (или) транспортные средства, получили право подавать заявление о постановке на учет в любой налоговый орган по своему выбору. Однако утвержденная форма заявления не предусматривала такой возможности.

ФНС временно рекомендовала использовать форму, которая была направлена письмом от 29.08.2018 № ГД-4-14/16699@. И только спустя два года утвердила заявление как положено.