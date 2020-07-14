Аптекам и продавцам обуви хотят вернуть право на ЕНВД и ПСН

Накануне вечером в Госдуму был внесен законопроект № 988027-7 с поправками в часть вторую НК, которые касаются ЕНВД и ПСН.

Сейчас при торговле товарами, подлежащими маркировке, применять ЕНВД и ПСН нельзя, потому что такая деятельность не считается розницей в целях этих режимов налогообложения.

Предлагается временно убрать этот запрет — с 1 сентября 2020 по 3 декабря 2021 года.

То есть до конца 2021 года можно будет применять ЕНВД и ПСН при торговле такими товарами как лекарственные препараты, обувь и одежда из натурального меха.

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Автор законопроекта, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, отмечает, что по данным реестра МСП количество юрлиц и ИП, осуществляющих торговлю указанными выше товарами, составляет 30,6 тыс. ед., в которых работает более 155 тыс. чел.

Реализация законопроекта позволит снизить риски банкротств для предпринимателей и поддержать занятость за счет возможности направлять высвободившиеся средства от снижения налоговой нагрузки на выплату зарплат, сообщается в пояснительной записке к проекту.

По расчетам, приведенных в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, снижение налоговой нагрузки может составить около 214 млн руб. в месяц, что позволит выплачивать заработную плату исходя из средней по торговле почти 5 500 тыс. человек.

Между тем напомним, что ЕНВД утрачивает свою актуальность 31 декабря 2020 года. В этой связи норма законопроекта о разрешении применять этот режим при рознице до конца 2021 года представляется странным.