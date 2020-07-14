Мировой лидер наружной рекламы покинул российский бизнес

Мировой лидер наружной рекламы, французская компания JCDecaux, покинула российский бизнес, продав долю в 25% в уставном капитале Russ Outdoor.
Как пишут «РБК», принадлежавшие французам 25% Russ Outdoor выкупило ООО «Стинн» — это же ООО в октябре 2019 года консолидировало 48,57% российской группы. В результате сделки доля «Стинна» выросла до 73,57%. Оставшиеся 26,43% Russ Outdoor остались у ВТБ.
JCDecaux — крупнейший в мире оператор наружной рекламы. Общая выручка французской группы в 2019 году в пересчете на доллары составила $4,3 млрд. Выручка Russ Outdoor в прошлом году составила $122 млн, указывала в своем отчете JCDecaux — это 16-й по размеру оператор наружной рекламы в мире.
Если пересчитать выручку Russ Outdoor в рубли по среднему курсу ЦБ за прошлый год, то она в 2019 году составила 7,9 млрд руб., что почти на 22% меньше, чем в 2018-м.