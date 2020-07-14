В ЦРПТ пояснили, должна ли быть промаркирована обувь, покупаемая в зарубежных интернет-магазинах

Представители оператора обязательной маркировки ЦРПТ объяснили, как покупать маркированную обувь в интернет-магазинах.

Если товар заказывается на зарубежных маркетплейсах, но везут его со склада в России, то такая обувь должна иметь коды Data Matrix. Их должны были нанести при ввозе оптовой партии в Россию. То есть правило такое же, как и покупка на российском маркетплейсе – оттуда должны привезти обувь с кодами Data Matrix.

Если вы купили туфли на eBay или Aliexpress для себя и ее везут непосредственно из-за границы, то они маркировке не подлежат. И тем более не подлежит маркировке обувь, которая куплена за границей и ввозится самим человеком для личного пользования.

Кроме того, не маркируются товары, которые продаются в магазинах беспошлинной торговли Duty Free.