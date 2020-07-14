«Вмененка» на зарубежные доходы — подарок олигархам?

До конца июля правительство должно разработать законопроект о фиксированном налоге на зарубежные доходы россиян.

Как отмечал Владимир Путин в обращении к нации 23 июня, сейчас российские налоговые резиденты — владельцы зарубежных активов платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и запутанной схеме. Президент предложил её упростить — предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму 5 млн руб. в год и без дополнительной отчетности.

Фиксированный платеж снизит налоговую нагрузку для большинства граждан, получающих доход из-за рубежа свыше 38,46 млн руб. в год, так как он будет меньше 13% налога. Т.е. по сути это подарок олигархам.