Сменили адрес и ИФНС. А как ускорить передачу контейнера?

При смене адреса компанией (со сменой ИФНС), не всегда вовремя передается вся сопутствующая информация по оборотам, сверкам и спецрежимам. Вот как убедить налоговиков поторопиться с передачей?

Вопрос в «Красном уголке бухгалтера».

«Юрлицо сменило ИФНС. Как сделать сверку за периоды, касающиеся предыдущего ИФНС? По ТКС текущая ИФНС не выдает сверку, обороты равны 0. Предыдущая ИФНС не принимает наш запрос, так как не находит нашего юр.лица на учете. ?????? может кто-нибудь сталкивался?».

А вот что пишут в комментариях:

«Ждать. Данные появятся в новой ИФНС».

Как говорится, обещанного три года ждут. Так можно и не дождаться.

По этому поводу и автор вопроса пишет, что «3 годика прошло уже с момента перехода».

А кто-то предлагает такой вариант действий:

«Мы в таких случаях пишем в управление жалобу с просьбой протолкнуть контейнер — помогает».

А кто-то предлагает вариант «посередине»:

«Ждать, но контролировать. Дважды переводили юриков из одной ИФНС в другую и дважды ИФНС при передаче „теряло“ спецрежим».

Правда, с контролем не всегда удается. К примеру, просто дозвонитсья в ИФНС не всегда реально.