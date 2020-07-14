ФНС дает кэшбэк за проверку кассовых чеков в своем приложении

ФНС обновила мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» для iOS и Android, сообщается на сайте ведомства.

Теперь приложение позволяет не только сканировать чеки, сохранять, проверять их достоверность, но и получать кэшбэк на свой счет в виде бонусных баллов. Их можно будет использовать как скидку у партнеров. Также пользователи смогут участвовать в акциях и розыгрышах. Доступные партнеры будут отражаться в разделе «Акции» мобильного приложения.

Кроме того, в обновленном приложении можно подавать два вида жалоб. Пользователи, авторизованные по номеру телефона, могут быстро написать жалобу, если им не выдали чек или в чеке указана не та сумма. Те, кто авторизовался с помощью логина и пароля ЛК ФЛ или ЕСИА, могут составить более подробное обращение, получить официальный ответ налогового органа о проведенной проверке, а также по желанию выступить свидетелем по вопросу нарушения законодательства о применении ККТ.

Мобильное приложение «Проверка чека ФНС России» предназначено для проверки чеков онлайн-касс. С его помощью можно в один клик отправить жалобу в налоговые органы, если с покупкой что-то не так (не найден чек или указана неверная сумма). Для этого необходимо отсканировать QR-код из кассового чека или ввести данные чека вручную.