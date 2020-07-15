За занятие ребенка в спортивной секции можно будет получить социальный вычет до 50 000 руб.

Минфин разместил на федеральном портале текст проанонсированного ранее законопроекта о внесении поправок в статью 219 НК, которая регулирует социальные налоговые вычеты по НДФЛ.
Речь идет о новом социальном вычете на детский спорт.
Законопроектом предусматривается возможность получения социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за прохождение спортивной подготовки своими детьми в возрасте до 18 лет, налогоплательщиком-опекуном (попечителем) за прохождение своими подопечными в возрасте до 18 лет, в физкультурно-спортивных организациях, — в размере фактически произведенных расходов на прохождение спортивной подготовки, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).
Проект направлен на создание экономических условий, стимулирующих родителей (законных представителей) направлять детей для прохождения спортивной подготовки, говорится в пояснительной записке.