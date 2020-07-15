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В реестре ККТ появились новые модели

В реестр контрольно-кассовой техники включены сведения о моделях контрольно-кассовой техники «АТОЛ 22 v2 Ф» и «POSCENTER BANK-01Ф». Они внесены в перечень приказом Федеральной налоговой службы от 13.07.2020 № АБ?7?20/439@. Эти кассы могут применяться в любых сферах без ограничений.

Всего в реестре на данный момент зарегистрировано более 180 моделей онлайн-касс.

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