В реестре ККТ появились новые модели

- Здравствуйте! У меня что-то очень сильно болит где-то внизу и я не могу ходить.- У вас капкан н...
а если заявление подать в конце 2020? В конце декабря 2020 уйти с НПД. А с 01.01.21 перейти на УС...
Подготовка к девальвации рубля полным ходом
А вот это еще вопрос. По правилам НК вернутся можно будет только с 2022...
Надо быть зарегистрированным в СПб. В разных регионах свои меры. В вашем тоже есть какие-то. К п...
Они этого точно не знают! Нашей ООО ЛУК приходится периодически напоминать о заключенном договоре...
Что значит не было выбора? В Петербурге огромное количество банков. Вас же силком в Сбер никто не...
Это в смысле, человек - знающий страшную тайну кнопки F7?хорошая зарплата за сакральное знание......
Но при этом надо жить в СПБ, а не в другом регионе. Кроме того, я сомневаюсь, что 3 ребенка - это...
Причём здесь в головах? Если у работника выявляют вирус, его в больницу, контактирующим, а в офис...
"Обязанность по устранению энерго- и теплопотерь лежит на управляющей организации....
Все-таки ввинтили увеличение цены за справку о здоровье при получении прав, вернулись таки....
Вчера слышала, что редактор писем в правительстве получает зарплату в размере 80 тысяч рублей. Пр...
Что, вторая волна в головах началась?
Они ее туда подкидывать будут
Автор законопроекта, депутат от ЛДПР Сергей Катасонов вообще где живет и работает? Как так м...
С одной стороны цифровые ТК несомненно удобное решение, но всё же в голову приходят мысли о том, ...
На моей практике такого не было, что бы отзывали из отпуска. Статья интересная, спасибо!...
Получить квартиру за 4 миллиона за несколько походов в администрацию и подготовку нескольких заяв...
Ни в коем случае не подключайтесь к Модуль банку! Банк абсолютно перестал быть порядочным. Блокир...
Действительно, совершенно нормально, когда человек 5 сотрудников по одному и тому же вопросу ввод...
ну так НДФЛ до 15% повысили, теперь нужно компенсировать выпадающие доходы у олигархов...
Нет. я просто усомнилась в том, что положение льготников существенно отличается в лучшую сторону ...
рожайте больше и выбивайте себе положенное.
кстати у самозанятых добровольный взнос считаеся по-другому. Эта формула только для обычных физли...
чтобы взносы уменьшили налог, их надо уплатить.За оставшиеся полгода взносы минимум составят 20 т...
Обсуждайте, хорошо.Вы 50-е годы хорошо помните? Я застала конец 80-х, 90-е. Тогда уже те, кто езд...
Полагаю, что вообще никуда писать не надо. Считают, что есть задолженность - пусть обращаются в с...
Так вы со мной о чем спорите? я что-то потерялась в сути.... Я то восприняла тему из категории "м...
Я вам четко написала где и по какой причине, фио и другие персональные данные не имею права перед...
По закону платить обязаны. Но за неуплату только пени могут быть. ...
Нет, мы не в перечне. Вот и думаю, до 25го оплачивать или нет....
Да, третьего июля оплатили, не успел до конца июня проплатить....