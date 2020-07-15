Россияне стали брать больше кредитов

За июнь спрос на кредиты превысил докризисный уровень, и составил 105% от уровня, наблюдавшегося в январе этого года.

Об этом пишет "РБК" со ссылкой на бюро кредитных историй "Эквифакс".

При этом, в апреле спрос составил 95% от января, а в мае — 88%. В марте же объем заявок превысил январский уровень на 16%.

Все это ,пожалуй, можно объяснить тем, что ограничительные меры, введенные из-за карантина, снижаются, у людей растет спрос на потребление. При этом, денег, из-за того же карантина, у населения вряд ли прибавилось.

Похоже, страну ждет большое количество личных банкротств. Кредиты ведь нужно будет как-то возвращать.