На IT-директора Почты России завели уголовное дело

На заместителя гендиректора Почты России по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова возбуждено уголовное дело.
По информации издания TAdviser, дело в отношении топ-менеджера возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве, его подозревают в картельном сговоре.
По данным TAdviser также задержан был владелец «Национальной компьютерной корпорации» Александр Калинин, чья компания была одним из поставщиков «Почты России». А у других поставщиков прошли обыски. По сведениям источников издания, следователи посетили НКК, Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».
Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России» в декабре 2013 года. В этой должности он курирует вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения. Круг обязанностей Емельченкова заключается в модернизации почтовых технологий, развитии телекоммуникаций и информационных систем предприятия.
Он же отвечал за создание ГИС ЖКХ.