При утрате права на УСН появится переходный период. Чтобы бизнесу не было так мучительно больно

Сегодня депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, смягчающий последствия утраты права на УСН. Документ был внесен правительством, он предусматривает введение переходного периода для таких ситуаций.

Переходным периодом смогут воспользоваться налогоплательщики на УСН, у которых по итогам отчетного налогового периода не соблюдены условия применения данного налогового режима:

доходы превысили 150 млн рублей, но не более чем на 50 млн рублей;

и (или) средняя численность работников превысила 100 человек, но не более чем на 30 человек.

В течение переходного периода налогоплательщик применяет УСН с учетом некоторых особенностей. В частности, налоговая ставка для налогоплательщиков, уплачивающих налог с доходов, увеличивается с 6 до 8 процентов, а для налогоплательщиков, у которых объектом налогообложения является «доходы минус расходы», — с 15 до 20 процентов. При этом считать налог надо будет путем суммирования налога, рассчитанного по обычной ставке УСН до превышения лимитов в 150 млн рублей и 100 человек, и рассчитанного по ставке после превышения. Т.е. если превышение произошло в 3 квартале, например, то авансовый платеж за 1 полугодие будет считаться по ставке 6 (15)%, а по ставкам 8 (20) % будет считаться налог по налоговой базе за 3 квартал.