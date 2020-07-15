При утрате права на УСН появится переходный период. Чтобы бизнесу не было так мучительно больно

4й пункт интересный. "Отсутствие согласия супруга". А потом судебные тяжбы и тд......
а да, и ссылка не на тот законопроект ведет )
Согласна на все 100%. Тоже всегда удивляло, как люди могут слиться в последний момент. Ведь не та...
Вообще про ТСЖ было написано, а это не физ лицо
Не спорю, кому то это удобно. Но это опять же к разговору о доминирующем положении на рынке. "Мой...
При чем тут расчеты с физлицами и банки и Сбер? Для физлиц при расчетах предоставляется чек, этог...
ну как и предполагалось, перенесли принятие на этот год что б приурочить к отмене енвд, типа зато...
кто кидается? у меня стабильный гормональный фон)Я только описала ситуации которые я довольно хор...
Дедушка Крылов был прав много-много лет назад - "Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги...
Первичные документы для Сбера не предусмотрены? Фиксирующие факт хозяйственной операции? Федераль...
Уже несколько лет Сбер ежемесячно оплачивает всю мою коммуналку/связь, списывая деньги с карты бе...
Закономерно... Как бы было бы хорошо в ГИС ЖКХ давным давно проводить собрания собственников с по...
Интернет все стерпит, знаете ли. Нормативку читать не пробовали? Квартиры в СПБ дают по Закону Са...
Не должен. Если это не предусмотрено договором. В договоре есть процент комиссии, этого достаточн...
как будут контролировать и проверять, на что потрачена субсидия? ...
А по вашему, почему предприятия становятся монополистами? )) Или доминируют на рынке? Выбирайте т...
Профессионала ищут, ну а что, делов-то: кнопочку нажал и все ОК😂...
Прекрасная опция. Мне очень нравится. Пару раз мне квитанции вовремя не приносили, а в онлайн-бан...
Сбер документ должен был какой то давать на эту свою комиссию, где указываются все суммы и тд. Но...
У нас демократия и честные выборы, и ни у кого ничего нигде не болит))) ...
Сказки вы постоянно пишете)Я описала конкретный случай. Семье с 3 детьми (судя по тому, что их м...
Коллеги, добрый день. В связи с появлением письма Минтруда от 17.06.2020 № 14-1/В-735 (а также а...
Не сомневаюсь, что еще и желаете читать, в отличие от большей части населения. ))...
Со счетов простого гражданина (не предпринимателя) в бесспорном порядке не взыскать, только через...
Я вам за последние дни по несколько раз одну и ту же мысль доношу. Разными словами и с приведение...
Да не дают обычным семьям с тремя детьми в СПБ квартиры. Либо несовершеннолетних детей пять и бол...
7. Налогоплательщик, перешедший с упрощенной системы налогообложения на иной режим налогообложени...
С моей точки зрения, все предложенные вопросы относятся к категории "стрессового интервью", а сле...
- Здравствуйте! У меня что-то очень сильно болит где-то внизу и я не могу ходить.- У вас капкан н...
а если заявление подать в конце 2020? В конце декабря 2020 уйти с НПД. А с 01.01.21 перейти на УС...
Подготовка к девальвации рубля полным ходом
А вот это еще вопрос. По правилам НК вернутся можно будет только с 2022...
Надо быть зарегистрированным в СПб. В разных регионах свои меры. В вашем тоже есть какие-то. К п...
Они этого точно не знают! Нашей ООО ЛУК приходится периодически напоминать о заключенном договоре...
Что значит не было выбора? В Петербурге огромное количество банков. Вас же силком в Сбер никто не...