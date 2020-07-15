Закон о многодневных выборах и голосованиях вне избирательных участков почти приняли. Но пока третье чтение отложили

Госдума почти приняла законопроект с поправками в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Но разразившийся скандал помешал принять его сразу во втором и третьем чтении.

Изначально внесенный законопроект предполагал только предоставление политическим партиям, на основе предложений которых назначаются члены избирательных комиссий, комиссий референдума, права отзывать этих членов комиссий.

Однако ко второму чтению законопроект был изменен до неузнаваемости. Туда были добавлены нормы о том, что избирательная комиссия имеет право принять решение о проведении выборов в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней.

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Кроме того, будет возможно голосование избирателей, участников референдума вне помещения для голосования на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования (на придомовых территориях, на территориях общего пользования и в иных местах).

Закон был бы принят сегодня сразу во втором и третьем чтении. Однако во время его принятия разгорелся скандал, против поспешности резко выступили все три оппозиционные партии — ЛДПР, КПРФ и Справедливая Россия. Представители этих партий обвинили коллег из Единой России в нарушении регламентов (и не только в принятии этого закона). Резче всех выступил депутат Иванов Сергей Владимирович:

«Вы парламент или где? Вы требуете от людей соблюдать законы, а сами здесь же их нарушаете. Вы протащите эту гадость, все равно протащите. Но сделайте это хотя бы честно»

В результате третье чтение закона пройдет 21 июля. В том, что закон будет принят, нет никаких сомнений. Более того, заранее известно, что Совет Федерации рассмотрит и одобрит закон 24 июля, он уже есть в их планах.