Отпуск не продлевается, даже если карантинный больничный открыт до его начала

Работнику до начала ежегодного оплачиваемого отпуска был выдан листок нетрудоспособности с кодом 03. Затем у него по графику отпуск. Несколько дней больничного перекрывают дни отпуска. Переносится ли отпуск в этом случае?

Ответ на этот вопрос дал Роструд на портале «Онлайнинспекция.рф».

Обязанность продлевать отпуск на число календарных дней нетрудоспособности, в случае если временная нетрудоспособность наступила в период пребывания в ежегодном оплачиваемом отпуске, возникает у работодателя только в случае временной нетрудоспособности самого работника вследствие заболевания или травмы. Код 03 к этим случаям не относится.

Учитывая, что в период ежегодного оплачиваемого отпуска заработок не утрачен, за период карантина, приходящийся на оплачиваемые дни отпуска, выплата пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином не предусмотрена.

Таким образом, временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска в соответствии со статьей 124 ТК (письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393), в том числе, если листок нетрудоспособности оформлен до даты начала отпуска.