Хотят ограничить размер удержаний с зарплаты. Чтобы всегда оставался прожиточный минимум

Сегодня по закону, если человек вынужден платить какие-то штрафы, возмещение ущерба, погашать кредит, то с него могут списывать до 50 % от его зарплаты, либо иного дохода. Но в сегодняшних условиях эти 50 % зачастую составляют мизерные деньги.

Эту ситуацию хотят исправить.

В Госдуму внесен соответствующий законопроект № 989241-7.

В закон об исполнительном производстве вносится следующая норма:

при обращении взыскания по исполнительным документам должнику-гражданину должны быть сохранены денежные средства в сумме не менее установленной величины прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ самого должника и лиц, находящихся на его иждивении.

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В ситуации падения доходов граждан ввиду эпидемии коронавируса или иных социально-экономических потрясений, это может отбросить большое количество граждан за черту бедности и привести к социальной напряженности в обществе, отмечается в пояснительной записке к проекту.

Данный законопроект позволит, обеспечивая возможность удовлетворения интересов и защиты имущественных прав кредитора, взыскателя, оградить должника от нарушения его социально-экономических прав, уверяют его авторы.

Председатель «СР» Сергей Миронов привел следующий пример:

человек реально получает 15 тыс. рублей. Половина — 7,5 тыс. с него будет списываться. На оставшиеся 7,5 тыс. рублей человек проживет месяц? Конечно, нет.

«Суть нашего законопроекта очень простая — в случае такого исполнительного производства размер его дохода всегда остается не меньше одного МРОТ — это 12 тыс. руб. А если у него на иждивении находятся дети или другие иждивенцы, то точно такая же сумма приходится в том числе на этого иждивенца», — разъяснил парламентарий.